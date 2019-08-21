toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Нинкович: Были слухи, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную Украины

16:37 39 Читати українською
Нинкович: Были слухи, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную Украины
Милош Нинкович / фото из соцсетей

Бывший игрок киевского Динамо Милош Нинкович рассказал, почему бы не хотел играть за сборную Украины.

"Слухи были, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную Украины. Но я всегда придерживался того мнения, что футболист должен выступать за свою родину.

Ринкон: В 2006 году я принял предложение играть за сборную Украины

Я очень люблю Украину, но родился в Сербии и хотел выступать только за нее. Это была принципиальная позиция, и она бы не изменилась ни за какие деньги", – рассказал Нинкович Fraza.ua.

Напомним, Нинкович выступал за Динамо с 2004 по 2013 годы и дважды выиграл чемпионат Украины. Сейчас 34-летний серб защищает цвета Сиднея, с которым также стал двукратным чемпионом Австралии. За свою национальную команду Милош провел 28 матчей.

"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри

blog_ava
Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда
13:27
557
Теги
Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины Милош Нинкович Милош Нинкович Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Рибери перешел в Фиорентину
    Італія — 13:08234 Рибери перешел в Фиорентину
4
час
:
41
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук