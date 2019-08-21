Нинкович: Были слухи, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную Украины

Бывший игрок киевского Динамо Милош Нинкович рассказал, почему бы не хотел играть за сборную Украины.

"Слухи были, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную Украины. Но я всегда придерживался того мнения, что футболист должен выступать за свою родину.

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Я очень люблю Украину, но родился в Сербии и хотел выступать только за нее. Это была принципиальная позиция, и она бы не изменилась ни за какие деньги", – рассказал Нинкович Fraza.ua.

Напомним, Нинкович выступал за Динамо с 2004 по 2013 годы и дважды выиграл чемпионат Украины. Сейчас 34-летний серб защищает цвета Сиднея, с которым также стал двукратным чемпионом Австралии. За свою национальную команду Милош провел 28 матчей.

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