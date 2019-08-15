Ринкон: В 2006 году я принял предложение играть за сборную Украины

Бывший нападающий Динамо Диого Ринкон признался, что в свое время мог выступать за сборную Украины.

"В 2006 году мне предлагали играть за сборную Украины. Я принял это предложение. Но возникли проблемы с документами и не сложилось.

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А если говорить о самой натурализации – тут уж сами украинцы должны решать – хорошо это или плохо. Я считаю, что это – огромная честь, когда тебя приглашают играть за сборную", – цитирует Ринкона SportArena.

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Напомним, бразильский нападающий защищал цвета Динамо с 2002 по 2009 год. В активе Ринкона 46 голов в 129 матчах за украинский гранд.