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Нінковіч: Були чутки, що мене хочуть натуралізувати і викликати в збірну України

16:37 546 Читать на русском
Нінковіч: Були чутки, що мене хочуть натуралізувати і викликати в збірну України
Мілош Нінковіч / фото із соцмереж

Колишній гравець київського Динамо Мілош Нінковіч розповів, чому б не хотів грати за збірну України.

"Чутки були, що мене хочуть натуралізувати і викликати в збірну України. Але я завжди дотримувався тієї думки, що футболіст повинен виступати за свою батьківщину.

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Я дуже люблю Україну, але народився в Сербії і хотів виступати тільки за неї. Це була принципова позиція, і вона б не змінилася ні за які гроші", – розповів Нінковіч Fraza.ua.

Нагадаємо, Нінковіч виступав за Динамо з 2004 по 2013 рік та двічі виграв чемпіонат України. Наразі 34-річний серб захищає кольори Сіднея, з яким також став дворазовим чемпіоном Австралії. За свою національну команду Мілош провів 28 матчів.

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Теги
Збірна України Натуралізація легіонерів для збірної України Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Динамо Динамо Україна Україна
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