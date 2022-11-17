Напередодні вночі завершився термін подачі заявок на участь у виборах президента ФІФА. Єдиним кандидатом виявився чинний глава організації Джанні Інфантіно, повідомляє прес-служба ФІФА.

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До слова, термін подачі заявок був більш ніж достатнім – кампанія тривала з 30 березня. Вочевидь, Інфантіно знову переоберуть президентом на 73-му конгресі ФІФА, який відбудеться в Руанді 16 березня 2023 року.

Нагадаємо, Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року. За його каденції відбудуться обидва найскандальніші Мундіалі – в Росії та Катарі. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика.

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