"Традиции нашего клуба берут корни в судостроительном клубе, город ранее славился своими кораблями, а жителей называли "корабелами". Наш клуб – один из старейших клубов в Украине – сегодня переживает не лучшие времена. Его руководители, несмотря на успешный сезон, и шанс повыситься в классе, сняли клуб с соревнований и на 100-летие клуба единоличным решением изменили клубную эмблему на непонятно что.

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На сегодняшний матч, несмотря на шквал критики в интернете, команда вышла со штампом имени Кантора на месте клубной эмблемы. Конечно, мы не согласны с этим решением и будем о нем напоминать пока клуб не уберет это безобразие", – говорится в Telegram-канале ультрас Николаева.

Добавим, что новый логотип появился на официальном сайте клуба, однако о смене эмблемы не сообщалось.

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