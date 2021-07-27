"Традиції нашого клубу беруть коріння з суднобудівного клубу. Місто, яке раніше славилось своїми кораблями, а мешканців називали "корабелами". Наш клуб – один з найстаріших клубів в Україні – сьогодні переживає не найкращі часи. Його керівники, попри успішний сезон та шанс підвищитись у класі, зняли клуб зі змагань та на 100-річчя клубу одноосібним рішенням змінили клубну емблему на незрозуміло що.

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На сьогоднішній матч, попри шквал критики в інтернеті, команда вийшла з штампом імені Кантора на місці клубної емблеми. Звичайно, ми не погоджуємось з цим рішенням та будемо про нього нагадувати, поки клуб не прибере це неподобство", – йдеться у Telegram-каналі ультрас Миколаєва.

Додамо, що новий логотип з'явився на офіційному сайті клубу, проте про зміну емблеми не повідомлялось.

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