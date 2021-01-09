"У Безуса и Яремчука все хорошо, они готовятся к чемпионату наравне со всеми. Травм нет, поэтому, дай бог, сделаем все возможное, чтобы помочь команде удачно стартовать в весенней части чемпионата.

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На сегодняшний день я игрок Гента, но никогда не знаешь, где будешь завтра. Все будет зависеть от игровой практики. Если она будет меньше, будем смотреть, что дальше, как сработаемся с новым тренером", – пояснил Пластун в комментарии Команда№1.

Добавим, что защитник сборной Украины провел 13 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами.

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