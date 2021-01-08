Бельгийцы уже получали конкретные предложения по своей звезде, однако ответили отказом, сообщается в программе "ТаТоТаке".

Яремчук мог сыграть свой последний матч за Гент – клуб начал поиски замены форварду, – СМИ

Гент не намерен отпускать Яремчука в зимнее трансферное окно. Летом же "буйволы" хотят получить за Романа от 20 до 25 млн евро, что сделает его одним из самых дорогих украинцев за всю историю.

Напомним, что самым дорогим остается трансфер Шевченко в Челси (43,88 млн евро), а за ним идут переходы Ярмоленко и Чигринского в Боруссию Д и Барселону соответственно – оба за 25 млн евро.

Добавим, что Яремчук провел 22 матча в текущем сезоне, отметился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро.

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