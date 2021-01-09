"У Безуса і Яремчука все добре, вони готуються до чемпіонату нарівні з усіма. Травм немає, тому, дай бог, зробимо все можливе, щоб допомогти команді вдало стартувати у весняній частині чемпіонату.

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На сьогоднішній день я гравець Гента, але ніколи не знаєш, де будеш завтра. Все буде залежати від ігрової практики. Якщо її буде менше, будемо дивитися, що далі, як спрацюємося з новим тренером", – пояснив Пластун у коментарі Команда№1.

Додамо, що захисник збірної України провів 13 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами.

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