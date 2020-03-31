"Никакого выбора нет": Ван Бастен определил место для футбола в условиях пандемии

Экс-звезда Аякса, Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен поделился мыслями относительно текущей ситуации в футбольном мире.

"В данный момент футбол абсолютно не важен. Футбол – это роскошь, прекрасное развлечение в хорошие времена, но не сейчас. И если стоит выбор: футбол или здоровьяе людей, то, по моему мнению, и выбора никакого нет – люди важнее.

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Кого-то это, возможно, удивит, но я мало слежу сейчас за итальянским футболом. Однако я знаю, что если в мои времена Милан доминировал в мировом футболе, то сейчас фактически борется за выживание в чемпионате. В целом же главной проблемой современного футбола я вижу то, что продолжает расти пропасть между небольшим количеством богатых клубов и всеми остальными", – цитирует ван Бастена издание Calciomercato.

Напомним, Марко выступал за Милан с 1987 по 1993 года и за это время успел трижды стать обладателем "Золотого мяча" и торжествовать со сборной Нидерландов на чемпионате Европы 1988 года.

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