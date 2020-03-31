toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Никакого выбора нет": Ван Бастен определил место для футбола в условиях пандемии

23:46 9 Читати українською
"Никакого выбора нет": Ван Бастен определил место для футбола в условиях пандемии
Марко ван Бастен / Reuters

Экс-звезда Аякса, Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен поделился мыслями относительно текущей ситуации в футбольном мире.

"В данный момент футбол абсолютно не важен. Футбол – это роскошь, прекрасное развлечение в хорошие времена, но не сейчас. И если стоит выбор: футбол или здоровьяе людей, то, по моему мнению, и выбора никакого нет – люди важнее.

Нидерланды продлили футбольный карантин – болельщики вернутся на стадион не раньше лета

Кого-то это, возможно, удивит, но я мало слежу сейчас за итальянским футболом. Однако я знаю, что если в мои времена Милан доминировал в мировом футболе, то сейчас фактически борется за выживание в чемпионате. В целом же главной проблемой современного футбола я вижу то, что продолжает расти пропасть между небольшим количеством богатых клубов и всеми остальными", – цитирует ван Бастена издание Calciomercato.

Напомним, Марко выступал за Милан с 1987 по 1993 года и за это время успел трижды стать обладателем "Золотого мяча" и торжествовать со сборной Нидерландов на чемпионате Европы 1988 года.

Как спасти сезон 2019/20 – решения для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных

blog_ava
"В Динамо точно не бедствовали": воспитанник киевлян признался, что большая зарплата разрушила его карьеру
06:00
731
Теги
коронавирус Марко ван Бастен Милан Милан Нидерланды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
0
час
:
0
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук