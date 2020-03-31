Нидерланды продлили футбольный карантин – болельщики вернутся на стадион не раньше лета

Вынужденная футбольная пауза, вызванная пандемией коронавируса, продлится еще минимум четыре недели.
Кабинет министров Нидерландов вечером, 31 марта, объявил о продлении карантина, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза страны.
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Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса все спортивные события в стране были поставлены на паузу до 6 апреля. Сегодня этот срок был пролонгирован еще на месяц – до 28 апреля.
Кроме того, было принято решение до 1 июня не допускать зрителей на трибуны, даже если чемпионаты к этому времени успеют возобновить.
Напомним, после 25-ти сыгранных туров чемпионата Нидерландов лидирует амстердамский Аякс, опережая АЗ в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.
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