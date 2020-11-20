"Точно команде из-за травм не помогут Щедрый, Ковалев и Лупашко. Кучеренко пропускает игру из-за перебора желтых карточек. К сожалению, не помощник нам в этой игре и Крынский. Ряд футболистов еще под вопросом. Это шанс для других ребят показать себя, продемонстрировать свои лучшие качества. Те, кто будут здоровы, те и будут играть.

Ингулец получил нового "тренера" перед матчем против Динамо – видео

С Динамо мы еще ни разу не играли. Это будет особая встреча для меня и для всей команды. Страха перед Динамо никакого нет. Наоборот, присутствует спортивный азарт. Несмотря на все сложности, ребята терпят, стараются и я благодарен им за то, что они выходят и борются друг за друга", – заверил Лавриненко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, поединок 10-го тура УПЛ между Ингульца и Динамо состоится уже в субботу, 21 ноября. Начало в 14:00.

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