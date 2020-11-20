"Точно команді через травми не допоможуть Щедрий, Ковальов і Лупашко. Кучеренко пропускає гру через перебір жовтих карток. На жаль, не помічник нам в цій грі і Кринський. Низка футболістів ще під питанням. Це шанс для інших хлопців показати себе, продемонструвати свої найкращі якості. Ті, хто будуть здорові, ті і будуть грати.

Інгулець отримав нового "тренера" перед матчем проти Динамо – відео

З Динамо ми ще жодного разу не грали. Це буде особлива зустріч для мене і для всієї команди. Страху перед Динамо ніякого немає. Навпаки, присутній спортивний азарт. Незважаючи на всі складнощі, хлопці терплять, стараються і я вдячний їм за те, що вони виходять і борються один за одного", – запевнив Лавриненко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Динамо відбудеться вже у суботу, 21 листопада. Початок о 14:00.

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