"Чем запомнилась Дила? Хорошим контролем мяча, бойцовским характером. В первом матче в гостях (с Дунайской Стредой в 1-м раунде квалификации ЛК, – прим.) грузины сплотились и переломили ход поединка, который складывался для них неудачно.

Трое украинцев вышли на Ворсклу, фиаско Цитаишвили, гол экс-сборника стал решающим: Лига конференций

Пригодится ли Диле то, что ее возглавляет украинский специалист Андрей Демченко? Не думаю. Все будет зависеть, прежде всего, от нас, как настроимся, продемонстрируем ли свои лучшие качества. Если подойдем к противостоянию в боевой спортивной форме, то никакая информация о Ворскле, которой владеет Демченко, дивидендов Диле не принесет.

Относительно нынешнего состояния Ворсклы... Главное, что лазарет команды пуст. Все ребята мотивированы, горят желанием доказать, что из предыдущих неудач в еврокубках сделаны правильные выводы. Не для того мы прошлой весной с таким трудом добывали путевку в Лигу конференций, чтобы вылететь после первых матчей", – сказал Пердута в комментарии Sport.ua.

Напомним, первый поединок Ворсклы с Дилой состоится 27 июля на стадионе польского города Тихи. Начало встречи в 20:30. Ответный матч запланирован на 3 августа.

"Аваков штовхався, бився, боровся": карав за перше вилучення в кар’єрі СаШо, вчився з Шевою, зробив унікальний хет-трик