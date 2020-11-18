Польша в родных стенах встречалась с Нидерландами. Призрачные надежды на выход в финал четырех были у обеих команд, да и второе место без боя отдавать никто не хотел, поэтому на поле с первых минут развернулась настоящая битва. Хозяева начали матч активнее и уже на 6-й минуте смогли открыть счет. Хатебург с Классеном обрезались на правом фланге и мяч попал к Юзвяку, который на скорости ворвался в штрафную и пробил в левый нижний угол – сфера рикошетом от штанги влетела в сетку. Весь первый тайм голландцы отчаянно пытались сравнять и даже создали несколько опасных моментов, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Польши.

В начале второго тайма темп игры сильно замедлился и игра переместилась в центр поля. Также поляки потеряли одного из ключевых игроков – из-за травмы был заменен Роберт Левандовски. Затишье продолжалось до 65-й минуты, пока не активизировались голландцы. Несколько раз они были близки к забитому мячу, но каждый раз не хватало совсем немного. На 77-й Беднарек сфолил в штрафной и привез одиннадцатиметровый – его без проблем реализовал Депай. Это придало сил и надежды голландцам и они снова ринулись в атаку. Уже через несколько минут навес с углового от Бергейса точным ударом головой замкнул Вейналдум – 1:2. Поляки пытались отыграться, но защита гостей стояла насмерть. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Нидерландов – 1:2.

Таким образом, финальная стадия в группе 1 дивизиона А выглядит так:

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