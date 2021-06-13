Стартовый поединок "сине-желтых" на Евро-2020 принимает Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена. Где смотреть матч Нидерланды – Украина онлайн? Поединок показывают на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке, а также канале "Украина". Прямая трансляция запланирована на "Футбол 1" и "Футбол 2". Там же, начиная с 20:55, можно посмотреть студию "EURO NON STOP". Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Украина на "Футбол 24", стартует в 22:00. Сразу после завершения перипетии игры обсудят в программе "Великий футбол" на упомянутых телеканалах. Это третья дуэль нашей сборной против "оранжевых" и первая официальная. В 2008-м Украина разгромно проиграла на выезде. Спустя 2 года дома сыграла вничью. Команда Шевченко стремится сломать традицию провалов на чемпионатах Европы и впервые в истории пройти групповой этап. Первый соперник – откровенный фаворит нашего квартета, который еще и играет в родных стенах.

Нидерланды – Украина: анонс и прогноз на матч Евро-2020

Нидерланды: Стекеленбург – Тимбер, де Врей, Блинд – Дюмфрис, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Роон, ван Анхольт – Депай, Вегхорст

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик