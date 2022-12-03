Нидерланды поборются с США за право сыграть в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок 1/8 финала Чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и США стартовал в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи проходит на MEGOGO и Суспільне Спорт, текстовую трансляцию проводит "Футбол 24". Победитель пары в четвертьфинале сыграет с победителем матча Аргентина – Австралия.

Нидерланды – США: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2022

Стартовые составы

Нидерланды:

США:

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