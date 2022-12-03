Нідерланди – США: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022
15:50 - Читать на русском
Нідерланди поборються з США за право зіграти у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
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Поєдинок 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 між збірними Нідерландів та США стартував о 17:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі проходить на MEGOGO та Суспільному, текстову трансляцію проводить "Футбол 24". Переможець пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем матчу Аргентина – Австралія.
Нідерланди – США: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2022
Стартові склади
Нідерланди:
США:
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