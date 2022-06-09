Поляки стартовали на турнире победой над Арменией, а Бельгия неожиданно разгромно проиграла Нидерландам. Вчера "Кадра" тоже забила первой, а хозяева выровняли положение только незадолго до перерыва.

Бельгия – Польша – 6:1 – видео голов и обзор матча

Однако во втором тайме произошла катастрофа. Польша пропустила еще 5 мячей, в ответ не забив ни одного. Это впервые за 101 год существования сборной она проиграла вторую половину встречи с разницей в пять мячей, сообщает sport.interia.pl.

Лишь однажды поляки проиграли тайм с большей разницей. Это произошло в 1947 году против Югославии (1:7), но тогда конфуз случился до перерыва (0:7). Следует заметить, что матч против Бельгии был дебютным для голкипера Бартоломея Дронговски в официальном матче.

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