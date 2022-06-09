Сборная Польши потерпела рекордное фиаско за свою более чем столетнюю историю, проиграв Бельгии 1:6
Выезд в Брюссель на матч второго тура Лиги наций завершился для сборной Польши громким провалом.
Поляки стартовали на турнире победой над Арменией, а Бельгия неожиданно разгромно проиграла Нидерландам. Вчера "Кадра" тоже забила первой, а хозяева выровняли положение только незадолго до перерыва.
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Однако во втором тайме произошла катастрофа. Польша пропустила еще 5 мячей, в ответ не забив ни одного. Это впервые за 101 год существования сборной она проиграла вторую половину встречи с разницей в пять мячей, сообщает sport.interia.pl.
Лишь однажды поляки проиграли тайм с большей разницей. Это произошло в 1947 году против Югославии (1:7), но тогда конфуз случился до перерыва (0:7). Следует заметить, что матч против Бельгии был дебютным для голкипера Бартоломея Дронговски в официальном матче.
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