Нидерланды – Польша: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Сборная Нидерландов принимает Польшу в рамках 1-го тура Лиги Наций УЕФА 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Нидерланды – Польша стартовал в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Нидерланды: Силессен – Хатебур, Фелтман, ван Дейк, Аке – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Бергвейн, Депай, Промес
Запасные: Крул, Бизот, Схаарс, Вийндаль, Тете, Ихаттарен, Строотман, ван де Беек, Фер, Бабел, Л. де Йонг
Польша: Щенсны – Кендзёра, Глик, Беднарек, Берешински – Шимански, Криховьяк, Клих, Юзвяк – Зелинськи, Пйонтек
Запасные: Дронговски, Фабиански, Бохневич, Валюкевич, Енджейчик, Рыбус, Карбовник, Гуральски, Гросицки, Модер, Линетты, Милик
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