Нідерланди – Польща: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Збірна Нідерландів приймає Польщу в рамках 1-го туру Ліги Націй УЄФА 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ліги націй УЄФА Нідерланди – Польща стартував о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Збірна Нідерландів отримала нову домашню форму з оригінальним принтом
Стартові склади
Нідерланди: Сілессен – Хатебур, Фелтман, ван Дейк, Аке – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Бергвейн, Депай, Промес
Запасні: Крул, Бізот, Схаарс, Війндаль, Тете, Іхаттарен, Строотман, ван де Беек, Фер, Бабел, Л. де Йонг
Польща: Щенсни – Кендзьора, Глік, Беднарек, Берешиньскі – Шиманскі, Крихов'як, Кліх, Йозвяк – Зєлінські, Пйонтек
Запасні: Дронговскі, Фабіанскі, Бохнєвіч, Валюкєвіч, Єнджейчик, Рибус, Карбовнік, Гуравскі, Модер, Лінетти, Мілік
Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"