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Нидерланды определились с датой возобновления сезона

10:00 74 Читати українською
Нидерланды определились с датой возобновления сезона
ПСВ – Аякс / Getty Images

Две ведущие лиги Нидерландов решили не спешить с решением окончательно завершить сезон.

Футбольная федерация Нидерландов на собрании с клубами объявила, что судьба чемпионатов должна определиться 19 июня, информирует Telegraaf.

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Профсоюз футболистов надеется, что власти дадут разрешение на тренировки в середине мая, и команды будут готовы к матчам. Если лиги действительно возобновятся 19 июня, то последний тур будет сыгран 26 июля. Финал Кубка и Суперкубок могут быть принесены в жертву, а новый сезон должен начаться в середине августа. 21 апреля запланирована еще одна встреча, на которой будет обсуждаться более четкий план.

Добавим, что Эредивизи была остановлена 8 марта, когда у команд оставалось 8-9 туров впереди.

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