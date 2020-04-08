Нидерланды определились с датой возобновления сезона

Две ведущие лиги Нидерландов решили не спешить с решением окончательно завершить сезон.

Футбольная федерация Нидерландов на собрании с клубами объявила, что судьба чемпионатов должна определиться 19 июня, информирует Telegraaf.

Бундеслига разработала план возобновления сезона – клубы должны выполнить оригинальные требования

Профсоюз футболистов надеется, что власти дадут разрешение на тренировки в середине мая, и команды будут готовы к матчам. Если лиги действительно возобновятся 19 июня, то последний тур будет сыгран 26 июля. Финал Кубка и Суперкубок могут быть принесены в жертву, а новый сезон должен начаться в середине августа. 21 апреля запланирована еще одна встреча, на которой будет обсуждаться более четкий план.

Добавим, что Эредивизи была остановлена 8 марта, когда у команд оставалось 8-9 туров впереди.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо