Бундеслига разработала план возобновления сезона – клубы должны выполнить оригинальные требования

Федерация футбола Германии (DFL) проинструктировала клубы первой и второй Бундеслиги относительно вероятного возобновления сезона.

Все 36 клубов получили детальные условия, при которых футбольный сезон в Германии может возобновиться, сообщает Bild. По информации издания, Бундеслига еще рассчитывает вернуться не позднее мая, чтобы завершить сезон до 30 июня. Однако не исключают и более оптимистичный вариант, когда матчи начнут проводить уже в апреле.

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Согласно инструкциям DFL, клубам придется выполнить ряд требований. Прежде всего, возвращение зрителей на трибуны даже не рассматривается. Более того, даже количество лиц, которые получат доступ на стадионы в день матча будет четко регламентировано – не более 239.

В этот перечень входят 4 арбитра, 22 игрока и 18 запасных, 16 членов тренерских штабов, 3 антидопинговых офицера, 6 медиков, 5 фотографов, 10 сотрудников службы безопасности и 36 работников, обеспечивающих трансляцию. В общем – не более 113 представителей каждого участника матча (вместе с аккредитованными журналистами) получат доступ на арену. Стоит добавить, что вне стадиона будут дежурить 50 охранников.

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