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Нідерланди та Бельгія готують об'єднання в один чемпіонат

22:06 58 Читать на русском
Нідерланди та Бельгія готують об'єднання в один чемпіонат
Яремчук і Пластун (двоє зліва) – представники України у бельгійському чемпіонаті / HLN

Керівники футбольних чемпіонатів Нідерландів та Бельгії розглядають можливість об'єднання в один турнір.

Планами щодо спільної першості поділився офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках

Сторони вже провели перший раунд переговорів, який завершився цілком успішно. Бельгія та Нідерланди продовжать роботу у цьому напрямку найближчим часом. Учасники "альянсу" сподіваються, що об'єднаний турнір призведе до прогресу місцевих клубів і дозволить наблизитися до топових європейських ліг.

До слова, наразі бельгійський чемпіонат посідає восьму позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, нідерландський – на одну сходинку нижче.

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