Нідерланди та Бельгія готують об'єднання в один чемпіонат

Керівники футбольних чемпіонатів Нідерландів та Бельгії розглядають можливість об'єднання в один турнір.
Планами щодо спільної першості поділився офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.
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Сторони вже провели перший раунд переговорів, який завершився цілком успішно. Бельгія та Нідерланди продовжать роботу у цьому напрямку найближчим часом. Учасники "альянсу" сподіваються, що об'єднаний турнір призведе до прогресу місцевих клубів і дозволить наблизитися до топових європейських ліг.
До слова, наразі бельгійський чемпіонат посідає восьму позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, нідерландський – на одну сходинку нижче.
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