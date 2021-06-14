"Очень обидно. Ярмоленко забил великолепный гол, который открыл у нас второе дыхание, затем отличился Яремчук. Но в конце встречи произошла ошибка, и мы пропустили. Будем учиться на своих ошибках. Нам не хватило простой игры. Хотели что-то придумать.

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Забитые голы всегда добавляют уверенности. Если бы взяли одно очко в этом поединке, то был бы другой настрой, уже бы с позитивом готовились к следующей встрече. В таких играх тяжело выходить на замену. Чрезвычайно высокий уровень футболистов, которым мы противостояли. Андрей Шевченко сказал мне играть надежно, стараться не ошибаться в передачах и атаковать.

Нужно играть на победу с Северной Македонией. Разговора с главным тренером пока не было. Пока все на эмоциях, надо подойти к разбору с холодной головой. Тогда нам дадут указания", – приводит слова Шапаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины обидно уступила Нидерландам (2:3). "Оранжевые" повели в 2 мяча во втором тайме, но Ярмоленко и Яремчук выровняли положение. Впрочем, Дюмфрис на 85 минуте вырвал победу для "Оранье".

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