Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа А

29 ноября, 17:00, г. Эль-Хаур, стадион "Аль Байт"

Главный арбитр: Бакари Гассама (Гамбия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Когда домашняя сборная покидает международный турнир, в этом всегда присутствует драматическая нотка. Страна подготовила футбольный праздник, подарила яркие эмоции своим фанатам, а теперь освобождает место для иностранцев в плей-офф – дальше всё будут решать без хозяев. В этот момент впервые чувствуешь, что наступает начало конца Мундиаля.

Впрочем, вряд ли кто-то будет скучать по сборной Катара. "Бордовых" никто не полюбил – даже для местных болельщиков она была лишь интересным ивентом вроде похода в кинотеатр, на премьеру фильма от Marvel. Фанаты покидали трибуны уже после первого тайма дебютного матча с Эквадором. Здесь нет культуры болельщиц – катарцы массово узнали о существовании футбола в своей стране лет с 15 назад.

В спортивном плане подопечные Феликса Санчеса Баса также не впечатлили. Они разочаровали даже футбольных гиков, знакомых с академией Aspire – испанские тренерские методички и итальянские технически-научные инновации так и не нашли своего выражения на полях ЧМ-2022. Катар вообще ничего не показал в первом матче, а в поединке против Сенегала арабы выдали всего 30-35 минут хорошей игры.

Как следствие, хозяева досрочно потеряли шансы на плей-офф. Во встрече со сборной Нидерландов команда будет бороться только за собственный престиж, однако и здесь катарцам не повезло. Ожидалось, что "оранье" до 3-го тура решат все вопросы и выставят резервный состав – реальность же оказалась несколько иной.

Да, голландцы лидируют, имея в активе 4 очка, однако Эквадор и Сенегал отстают всего на один зачётный балл. В теории, разгромное поражение Нидерландов от Катара при ничейном счёте во встрече андердогов оставит "оранжевых" внеплей-офф – этого, конечно же, не произойдёт, но факт забавный. Проблема гранда заключается в другом.

"Оранье" катком проехались по своим соперникам в отборе к ЧМ-2022 и да в Лиге наций. От них ожидали такого же разрыва и на Мундиале, однако вместо агрессивного футбола с кучей голов болельщики увидели пародию на Нидерланды. Сенегал без Мане полностью переиграл подопечных Луи Ван Гала в тактическом плане и по количеству моментов, потерпев довольно случайное поражение – Эквадор же завершил поединок с голландцами при статистике ударов 15:1. В свою пользу.

Но и здесь Нидерланды отскочили благодаря голу Гакпо. Такой футбол от ведущей европейской команды откровенно шокирует. Репутация "оранье" подмочена тотально, поэтому сегодня от них требуют исключительно разгрома. И теперь уже никого не устроят какие-то 3:0 с Катаром – только карнавал 6-7 забитыми мячами сможет успокоить фанов. Да и саму команду тоже.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Катар

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис – Коопмейнерс, Де Йонг, Блинд, Клаассен – Гакпо, Бергвейн

Катар: Баршам – Мохаммад, Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед – Будиаф, Мунтари, Аль-Айдос – Али, Афиф

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Катар выдал приличные 30-35 минут против Сенегала во втором тайме, едва не оформив камбэк, однако всё равно африканцы выглядели убедительнее. Объективно же сборная-хозяин демонстрирует слабейший футбол, в котором трудно увидеть наработки академии Aspire. "Бордовые" нулячие в атаке и тотально бездарны при обороне.

Нидерланды разочаровали в первых двух турах. В какой-то перформанс вроде того, который устроили испанцы для Коста-Рики, сегодня не верится – впрочем, разгром таки должен состояться. "Оранье" обязаны быть заведёнными, а разница в классе слишком велика.

Испанская система, аналитический киберпанк и пропаганда исламизма – как академия Aspire развивает футбол и политику Катара