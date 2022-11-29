Чемпионат мира 2022 в самом разгаре и уже подарил много сенсаций. Его величество футбол в очередной раз показал – фавориты на бумаге не всегда могут подтвердить свой статус на поле.

Вряд ли кто-то из любителей футбола жалуется на то, что противостояние сильнейших команд мира в Катаре лишены интриги. Скорее наоборот – прогнозировать что-то на этом Мундиале может только настоящий храбрец. Футбол 24 вместе с HLIBNY DAR рассказывает о сборных, имеющих большие шансы на провал, хотя до начала турнира букмекеры и эксперты ставили их среди фаворитов.

Германия

Когда-то грозный Бундестим снова проваливает чемпионат мира. Такое впечатление, что после успеха-2014 команда просто не может найти себя, ведь после этого не только не может похвастаться большими победами, но даже приблизиться к ним.

Трудно объяснить, почему немецкая машина буксует и не может набрать нужный ход. С составом здесь все просто невероятно, Флику опыта хватает, с мотивацией у Германии проблем никогда не возникало. Но на больших соревнованиях результат то и дело ускользает из рук немцев, словно они чем-то обидели футбольную фортуну, а теперь она издевается над ними всеми возможными способами.

Весь мир усердно наблюдает не только за ЧМ, но и за событиями в Украине. Но если на матче в Катаре у нас нет влияния, то приближать победу на фронте по силам каждому. Да, благодаря покупке HLIBNY DAR украинцы могут присоединиться к акции "За победу Задонать!". Для этого нужно только зарегистрировать код с акцизной марки продукта на сайте, а HLIBNY DAR перечислит 10 гривен по продаже каждой бутылки в благотворительный фонд "Вернись живым". Вместе собираем на победу!



ЧМ-2022 был шансом для Бундестим снова громко о себе заявить, но эти мечты разбились о неумолимые японские скалы. Спасение ничьей в игре с Испанией и сохранение шансов на плей-офф – очень тонкая линия надежды, но она есть. Костариканцы станут последним экзаменом для Германии, которая будет молиться на победу Испании. Если Флик и Ко его не сдадут – можно будет утверждать, что немецкая машина не просто сломалась, а страдает коррозией, поэтому в список мировых фаворитов вернется не скоро.

Бельгия

Такое впечатление, что эти ребята просто не поняли, на какой турнир попали и чего от них ожидают. Для второй команды в рейтинге ФИФА группа из Хорватии, Канады и Марокко точно не выглядела неподъемной задачей. Но подопечные Роберто Мартинеса показали, что способны создать себе проблемы на ровном месте.

Первый матч с Канадой должен был дать мощный импульс, тем более что встреча с самой слабой командой квартета выглядела подарком судьбы. +3 благодаря минимальной победе Бельгия одержала, а вот уверенности – ни грамма. Это сказалось уже на игре с Марокко, завершившейся болезненным поражением.

О том, чтобы "вынести" Хорватию, в таком виде бельгийцам не приходится и мечтать. Им нужно немедленно приходить в сознание, благо, что турнирная ситуация лучше, чем у Германии. Правда, в лагере команды вряд ли царит классная атмосфера, а капитанская повязка на руке Эдена Азара, который в последний раз показывал свой лучший футбол уже очень давно, выглядит просто абсурдно. Пока ставки Мартинеса "горели", и ему остается надеяться, что на этот раз он не прогадает и сможет найти нужную схему игры и ободряющие слова для раздевалки.

Аргентина

Наверное, одна из самых больших интриг матчей группового этапа, которые осталось сыграть: удастся ли Аргентине с Месси пройти в раунд плей-офф ЧМ-2022. По крайней мере, точный удар Лионеля в игре с Мексикой подарил миллионам его соотечественников такую надежду.

Об Аргентине не пришлось бы говорить, если бы не фиаско с Саудовской Аравией. Лео с партнерами придется разбивать защиту Польши, которой для путевки в плей-офф достаточно и ничьей. Ситуацию осложняет еще и смертоносный Роберт Левандовски, которому для создания опасности, а то и гола иногда даже не нужна помощь партнеров.

Битва саудитов и мексиканцев будет ожесточенной, но пока игра первой выглядела более убедительно. Конечно, за Месси болеет едва ли не весь футбольный мир, но иногда даже его инопланетных способностей может быть мало.