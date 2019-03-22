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Нидерланды – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча

11:34 98 Читати українською
Нидерланды – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча
Нидерланды – Беларусь – 4:0 / ESPN

Сборная Нидерландов без труда победила в матче с Беларусью. Смотрите видео забитых голов и лучших моментов поединка.

 

Евро-2020, квалификация

1-й тур, группа C

Нидерланды – Беларусь – 4:0

Голы: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86

Евро-2020, квалификация: Хорватия вырвала победу над Азербайджаном, Нидерланды разгромили Беларусь

Игра не успела начаться, как Депай уже открыл счет в матче. Еще до перерыва Вейналдум удвоил преимущество "оранжевых", ассистировал Мемфис. После перерыва главным действующим лицом остался Депай, который реализовал пенальти и отдал точную передачу на ван Дейка.

Матч не прошел без курьезов – Тете вышел на замену, но уже через 20 секунд получил повреждение и не смог продолжить игру, из-за чего сборная Нидерландов осталась в меньшинстве.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евро-2020 Видеоновости Беларусь Беларусь Нидерланды - Беларусь Мемфис Депай Мемфис Депай Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Кенни Тете Кенни Тете Нидерланды Нидерланды
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