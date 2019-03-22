Нидерланды – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Нидерландов без труда победила в матче с Беларусью. Смотрите видео забитых голов и лучших моментов поединка.

Евро-2020, квалификация

1-й тур, группа C

Нидерланды – Беларусь – 4:0

Голы: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86

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Игра не успела начаться, как Депай уже открыл счет в матче. Еще до перерыва Вейналдум удвоил преимущество "оранжевых", ассистировал Мемфис. После перерыва главным действующим лицом остался Депай, который реализовал пенальти и отдал точную передачу на ван Дейка.

Матч не прошел без курьезов – Тете вышел на замену, но уже через 20 секунд получил повреждение и не смог продолжить игру, из-за чего сборная Нидерландов осталась в меньшинстве.