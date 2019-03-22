Нідерланди – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Нідерландів не зазнала труднощів в матчі з Білоруссю. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів поєдинку.
Євро-2020, кваліфікація
1-й тур, група C
Нідерланди – Білорусь – 4:0
Голи: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86
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Гра не встигла розпочатись, як Депай вже відкрив рахунок в матчі. Ще до перерви Вейналдум подвоїв перевагу "помаранчевих", асистував Мемфіс. По перерві головною дійовою особою залишився Депай, який реалізував пенальті і віддав точну передачу на ван Дейка.
Матч не пройшов без курйозів – Тете вийшов на заміну, однак вже через 20 секунд зазнав пошкодження та не зміг продовжити гру, через що збірна Нідерландів залишилась в меншості.