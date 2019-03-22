toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Нідерланди – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

11:20 490 Читать на русском
Нідерланди – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Нідерланди – Білорусь – 4:0 / ESPN

 Збірна Нідерландів не зазнала труднощів в матчі з Білоруссю. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів поєдинку.

 

Євро-2020, кваліфікація

1-й тур, група C

Нідерланди – Білорусь – 4:0

Голи: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86

Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь

Гра не встигла розпочатись, як Депай вже відкрив рахунок в матчі. Ще до перерви Вейналдум подвоїв перевагу "помаранчевих", асистував Мемфіс. По перерві головною дійовою особою залишився Депай, який реалізував пенальті і віддав точну передачу на ван Дейка.

Матч не пройшов без курйозів – Тете вийшов на заміну, однак вже через 20 секунд зазнав пошкодження та не зміг продовжити гру, через що збірна Нідерландів залишилась в меншості.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Білорусь Білорусь Нідерланди - Білорусь Мемфіс Депай Мемфіс Депай Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Кенні Тете Кенні Тете Нідерланди Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
5
хв
Португалія
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук