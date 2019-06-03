Куман ответил на слухи о возможности возглавить Барселону

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Барселону.

"Иногда эти разговоры утомляют. Все это спекуляции, я уже отвечал на подобные вопросы. Все это неправда.

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Если через год у тебя есть шанс поехать на чемпионат Европы, то сейчас не подходящий момент уходить из сборной", – цитирует Кумана NOS.

Сейчас Рональд Куман готовит сборную Нидерландов в "финал четырех" Лиги наций. 6 июня "оранжевые" сыграют со сборной Англии.

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