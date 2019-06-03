toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Куман ответил на слухи о возможности возглавить Барселону

13:49 99 Читати українською
Куман ответил на слухи о возможности возглавить Барселону
Рональд Куман / Федерация футбола Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Барселону.

"Иногда эти разговоры утомляют. Все это спекуляции, я уже отвечал на подобные вопросы. Все это неправда.

Гвардиола стал на защиту Вальверде

Если через год у тебя есть шанс поехать на чемпионат Европы, то сейчас не подходящий момент уходить из сборной", – цитирует Кумана NOS.

Сейчас Рональд Куман готовит сборную Нидерландов в "финал четырех" Лиги наций. 6 июня "оранжевые" сыграют со сборной Англии.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Мадрид принял финал ЛЧ иначе, чем Киев – сорвать джек-пот жизни и шокировать ценами на все

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Украина в случае победы над Панамой встретится с Новой Зеландией в четвертьфинале турнира
00:18
698
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Испания Трансферы Барселоны Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
0
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук