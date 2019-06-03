Куман ответил на слухи о возможности возглавить Барселону

Украина — 14:03 67
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Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛ
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Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона, – агентУкраина — 2 июнь 1045
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Неймар вызван на допрос по обвинению в изнасиловании – у форварда изъяли телефон, ему грозит тюремное заключениеФранция — 2 июнь 566
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Реал готов отдать Наваса и еще двух звезд за ПогбаИспания — 2 июнь 522
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УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов — 2 июнь 564