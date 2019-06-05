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Нидерланды – Англия: предматчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

5 июня 23:53 5 Читати українською
Нидерланды – Англия: предматчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта
Гарет Саутгейт (справа) / УЕФА

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги наций против Нидерландов.

 

"Мы хотим, чтобы победы в больших матчах стали для нас привычкой. На клубном уровне среди наших игроков – победители Премьер-лиги. В нашем составе также есть победители Лиги Европы и Лиги чемпионов, Кубка Англии.

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Премьер-лига – самый мощный чемпионат в финансовом плане, и английские клубы в состоянии на равных сражаться с другими грандами. У наших середняков больше финансовых возможностей, чем у большинства европейских клубов.

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Мы не хотим просто сидеть и праздновать то, что случилось на чемпионате мира-2018. И эти матчи – отличный шанс для всех нас достичь еще большего прогресса. Такими были и матчи с Хорватией и Испанией на групповой стадии Лиги наций", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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