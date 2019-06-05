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Нідерланди – Англія: передматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

5 червня 23:53 82 Читать на русском
Нідерланди – Англія: передматчева прес-конференція Гарета Саутгейта
Гарет Саутгейт (праворуч) / УЄФА

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відповів на питання журналістів напередодні матчу Ліги націй проти Нідерландів.

 

"Ми хочемо, щоб перемоги у великих матчах стали для нас звичкою. На клубному рівні серед наших гравців – переможці Прем'єр-ліги. У нашому складі також є переможці Ліги Європи і Ліги чемпіонів, Кубка Англії.

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Прем'єр-ліга – найпотужніший чемпіонат в фінансовому плані, і англійські клуби в змозі на рівних битися з іншими грандами. У наших середняків більше фінансових можливостей, ніж у більшості європейських клубів.

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Ми не хочемо просто сидіти і святкувати те, що трапилося на чемпіонаті світу-2018. І ці матчі – відмінний шанс для всіх нас досягти ще більшого прогресу. Такими були і матчі з Хорватією та Іспанією на груповій стадії Ліги націй", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

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Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Ліга націй Нідерланди - Англія
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