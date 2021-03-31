Бывший полузащитник "сине-желтых", а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Яковенко призвал подопечных Шевченко к максимальной концентрации в матче отбора к ЧМ-2022 против казахов.

"Самое главное – забить. Если удастся забить быстрый гол, игра сложится удачно для нашей сборной. Если же будут проблемы и Казахстан будет весь матч отбиваться, то с каждой минутой все больше и больше давления будет на украинских футболистов и будет сложнее победить.

Заваров – о матче с Казахстаном: Если слишком расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться

Для Казахстана ничья – это хороший результат, а для нас такой результат будет приравниваться к поражению. Единственное, что может помешать нашим футболистам – это недооценка соперника и какая-то расслабленность", – сказал Яковенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Сегодня на команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

Украина – Казахстан: анонс матча отбора к ЧМ-2022