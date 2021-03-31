"Нічия з казахами буде прирівнюватися до поразки": Яковенко виділив два моменти, які можуть перешкодити збірній України
Колишній півзахисник "синьо-жовтих", а нині експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Яковенко закликав підопічних Шевченка до максимальної концентрації у матчі відбору до ЧС-2022 проти казахів.
"Найголовніше – забити. Якщо вдасться забити швидкий гол, гра складеться вдало для нашої збірної. Якщо ж будуть проблеми і Казахстан буде весь матч відбиватися, то з кожною хвилиною все більше і більше тиску буде на українських футболістів і буде складніше перемогти.
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Для Казахстану нічия – це хороший результат, а для нас такий результат буде прирівнюватися до поразки. Єдине, що може перешкодити нашим футболістам – це недооцінка суперника і якась розслабленість", – сказав Яковенко у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Сьогодні на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.