"Найголовніше – забити. Якщо вдасться забити швидкий гол, гра складеться вдало для нашої збірної. Якщо ж будуть проблеми і Казахстан буде весь матч відбиватися, то з кожною хвилиною все більше і більше тиску буде на українських футболістів і буде складніше перемогти.

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Для Казахстану нічия – це хороший результат, а для нас такий результат буде прирівнюватися до поразки. Єдине, що може перешкодити нашим футболістам – це недооцінка суперника і якась розслабленість", – сказав Яковенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Сьогодні на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Казахстан: анонс матчу відбору до ЧС-2022