В спарринге перед Евро-2020 сборная Польши не смогла переиграть команду Исландии. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Соперники обменялись голами в каждом из таймов. В первой половине на классный гол пяткой Альберта Гудмундссона поляки ответили мячом Пётра Зелински в затяжной атаке "Кадры".

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После перерыва сценарий повторился. Исландцы вышли вперед усилиями Биркирв Бьярнассона, разрядившего пушку из пределов штрафной. Отыгралась сборная Польши на 88-й минуте: Козловски подал с правого фланга, а Кароль Свидерски принял мяч на линии вратарской, подработал и пробил правой в угол.

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