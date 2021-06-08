Польша встречалась с исландцами в рамках товарищеского поединка. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Польша – Исландия – 2:2

Голы: Зелински, 34, Свидерски, 88 – Гудмунссон, 26, Бьярнанссон, 47

Все надежды на Левандовски – вслед за Пйонтеком Польша потеряла еще одного форварда из заявки на Евро-2020

Поляки планировали порадовать своих болельщиков перед поездкой на Евро-2020, но уже начало игры пошло не по плану хозяев. Исландцы открыли счет во встрече, а Зелински до перерыва сумел выровнять положение.

Несмотря на доминирование сборной Польши на старте второго тайма гости снова вышли вперед. Когда казалось, что поражение подопечным Паулу Соузы гарантирована, форвард ПАОКа Кароль Свидерски спас ничью.

Весь поединок на поле провел защитник Динамо Томаш Кендзера, а вот главная звезда поляков Роберт Левандовски был заменен на 81-й минуте. На групповом этапе Евро-2020 Польша встретится со сборными Швеции, Испании и Словакии.

Євро-2020: Іспанія без лідера, скандали найкращого гравця планети, легендарний ірокез та "діти" Ібри – прев'ю групи E