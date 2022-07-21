"Испытываю очень положительные эмоции. Я вернулся в родную команду. Спасибо за такое доверие. Чем руководствовался? Ничем. Мне поступило такое предложение, я сразу согласился. У меня был разговор с Дарио Срной. Также я узнал об интересе Шахтера через моего агента.

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Я ни секунды не сомневался. Сразу дал добро. Коллектив принял меня хорошо. Практически со всей командой я знаком. Все остальные тоже очень хорошо приняли меня.

Моя цель одна: помогать клубу и прогрессировать – как команде, так и самому мне. Главная мотивация – это играть в Шахтере. Здесь уже ничего не нужно говорить. Надо выходить и показывать свою игру на поле", – сказал Тотовицкий в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 30-летний хавбек перешел в Шахтер из Колоса (за который не смог сыграть из-за войны), подписав контракт с "горняками" до 30 июня 2025 года.

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