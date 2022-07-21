"Відчуваю дуже позитивні емоції. Я повернувся у рідну команду. Дякую за таку довіру. Чим керувався? Нічим. Мені надійшла така пропозиція, я одразу погодився. У мене була розмова з Даріо Срною. Також я дізнався про інтерес Шахтаря через мого агента.

Шахтар офіційно повідомив про повернення свого вихованця

Я ні секунди не вагався. Одразу дав своє добро. Колектив прийняв мене добре. Майже з усією командою я знайомий. Всі інші також дуже добре прийняли мене.

Моя мета одна: допомагати клубу і прогресувати – як команді, так і самому мені. Головна мотивація – це грати у Шахтарі. Тут вже нічого не треба казати. Треба виходити і показувати свою гру на полі", – сказав Тотовицький у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 30-річний хавбек перейшов у Шахтар з Колоса (за який не зміг зіграти через війну), підписавши контракт з "гірниками" до 30 червня 2025 року.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі