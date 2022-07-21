"Ні секунди не вагався": Тотовицький назвав головну мотивацію повернення у Шахтар
Новачок "гірників" Андрій Тотовицький прокоментував перехід до табору донеччан.
"Відчуваю дуже позитивні емоції. Я повернувся у рідну команду. Дякую за таку довіру. Чим керувався? Нічим. Мені надійшла така пропозиція, я одразу погодився. У мене була розмова з Даріо Срною. Також я дізнався про інтерес Шахтаря через мого агента.
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Я ні секунди не вагався. Одразу дав своє добро. Колектив прийняв мене добре. Майже з усією командою я знайомий. Всі інші також дуже добре прийняли мене.
Моя мета одна: допомагати клубу і прогресувати – як команді, так і самому мені. Головна мотивація – це грати у Шахтарі. Тут вже нічого не треба казати. Треба виходити і показувати свою гру на полі", – сказав Тотовицький у коментарі клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, 30-річний хавбек перейшов у Шахтар з Колоса (за який не зміг зіграти через війну), підписавши контракт з "гірниками" до 30 червня 2025 року.
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