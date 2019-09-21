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Лэмпард назвал тренера, который больше всего повлиял на него

00:58 19 Читати українською
Лэмпард назвал тренера, который больше всего повлиял на него
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением о своих бывших учителях.

"Все тренеры, под руководством которых я играл, влияли на меня. Возможно, Моуринью повлиял на меня больше других.

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Я работал под его руководством в тот период своей карьеры, когда мои выступления и мировоззрение стали лучше. Он сделал меня гораздо увереннее среди партнеров по команде.

Поэтому сейчас я стараюсь работать так же со своими игроками, пытаясь наладить личные отношения с ними. Это значит, что я каждый день подталкиваю их к тому, чтобы стать лучше. Я стараюсь помочь им чувствовать себя уверенно и понимаю, что им необходимо для того, чтобы они могли прогрессировать.

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Я многому научился у Моуринью, однако не собираюсь копировать его. Хочу быть самим собой", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси
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