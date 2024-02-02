Чемпионы Турции официально объявили о двух трансферах игроков из АПЛ.

Правый защитник Серж Орье перешел из Ноттингем Форест. Контракт ивуарийца завершался летом, но Галатасарай заплатил "лесникам" 100 тысяч евро, чтобы забрать игрока уже сейчас. Зарплата Орье за полгода составит 600 тысяч евро, еще 150 тысяч он получит подписным бонусом.

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Второе усиление Галатасарая – нападающий Карлос Винисиус. Фулхэм получит 600 тысяч евро за полугодовую аренду бразильца. Столько же заработает и сам Винисиус.

Напомним, Галатасарай еще летом устраивал звездный "шопинг" – Заха, Давинсон, Ндомбеле, Демирбай, Тете, Зиеш. "Львы" возглавляют таблицу турецкой Суперлиги, но в ЛЧ не достигли желаемого результата. Стамбульцы заняли лишь третье место в группе с Баварией, Копенгагеном и "мертвым" МЮ.

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