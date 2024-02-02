Чемпіони Туреччини офіційно оголосили про два трансфери гравців з АПЛ.

Правий захисник Серж Ор'є перейшов з Ноттінгем Форест. Контракт івуарійця завершувався влітку, але Галатасарай заплатив "лісникам" 100 тисяч євро, щоб забрати гравця вже зараз. Зарплатня Ор'є за півроку складе 600 тисяч євро, ще 150 тисяч він отримає підписним бонусом.

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Друге підсилення Галатасарая – нападник Карлос Вінісіус. Фулхем отримає 600 тисяч євро за піврічну оренду бразильця. Стільки ж заробить і сам Вінісіус.

Нагадаємо, Галатасарай ще влітку влаштовував зірковий "шопінг" – Заха, Давінсон, Ндомбеле, Демірбай, Тете, Зієш. "Леви" очолюють таблицю турецької Суперліги, але в ЛЧ не досягли бажаного результату. Стамбульці посіли лише третю сходинку в групі з Баварією, Копенгагеном і "мертвим" МЮ.

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