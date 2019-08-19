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Неудачная репетиция поединка с Зарей в видеообзоре матча Эспаньол – Севилья – 0:2

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Неудачная репетиция поединка с Зарей в видеообзоре матча Эспаньол – Севилья – 0:2
Эспаньол – Севилья / ФК Севилья

В 1-м туре чемпионата Испании Эспаньол проиграл Севилье на своем поле. Смотрите видео забитых мячей и интересных моментов поединка.

 
Серхио Регилон 44’
Мануэль Нолито 86’
44’ Серхио Регилон
86’ Мануэль Нолито

Нервионцы под руководством своего нового тренера Хулена Лопетеги спокойно переиграли "попугаев", забив по мячу в каждом из таймов.

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Так, под занавес первой половины игры арендованный у мадридского Реала Серхио Регилон удачно сыграл на добивании и открыл счет. А на 86-й минуте экс-полузащитник Манчестер Сити Мануэль Нолито сместился с фланга в штрафную, ушел от защитника и неотразимо пробил в нижний угол.

Итак, 0:2 – поражение Эспаньола на старте чемпионата перед родными болельщиками. Уже в четверг, 22 августа, Корнелью-Эль Прат посетит луганская Заря для определения судьбы путевки в групповой этап Лиги Европы.

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