toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛЬВОВ - ШАХТЕР ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ

Алавес в родных стенах переиграл Леванте: 1-й тур Примеры, матчи воскресенья

19:55 11 Читати українською
Алавес в родных стенах переиграл Леванте: 1-й тур Примеры, матчи воскресенья
Алавес – Леванте – 1:0

В рамках дебютного тура нового сезона Ла Лиги Леванте претерпело выездное поражение от Алавеса.

Чемпионат Испании 2019/20, 1-й тур

Алавес – Леванте – 1:0

Гол: Хоселу, 54

Эспаньол – Севилья – начало в 20:00

Бетис – Вальядолид – начало в 22:00

Атлетико – Хетафе – начало в 23:00

Воскресная программа испанского первенства стартовала с поединка в Витория-Гастейс, где местный Алавес принимал Леванте. Матч не порадовал болельщиков большим количеством опасных моментов, однако один гол они таки увидели. Его на 54-й минуте организовали два новичка хозяев – Алейш Видаль исполнил подачу с углового, а Хоселу замкнул.

Гранада вырвала ничью с Вильярреалом в матче с восемью голами, Осасуна победила Леганес: 1-й тур Примеры, матчи субботы

Леванте пытался отыграться и был близок к этому на 79-й, однако сложный удар головой в исполнении Везу вытащил голкипер Пачеко. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Алавеса.

Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке команды

blog_ava
Магуайр дебютировал за МЮ в оригинальных бутсах – за контракт с защитником мира соревнуются 4 фирмы
06:00
413
Теги
Испания Хетафе Хетафе Леванте Леванте Севилья Севилья Бетис Бетис Вальядолід Вальядолід Алавес Алавес Атлетико Атлетико Эспаньол Эспаньол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Ренн
22:00
ПСЖ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук