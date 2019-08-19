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Невдала репетиція двобою із Зорею у відеоогляді матчу Еспаньйол – Севілья – 0:2

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Невдала репетиція двобою із Зорею у відеоогляді матчу Еспаньйол – Севілья – 0:2
Еспаньйол – Севілья / ФК Севілья

У 1-му турі чемпіонату Іспанії Еспаньйол програв Севільї на власному полі. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

 
Серхіо Регілон 44’
Мануель Ноліто 86’
44’ Серхіо Регілон
86’ Мануель Ноліто

Нервіонці під керівництвом свого нового тренера Хулена Лопетегі спокійно переграли "папуг", забивши по м'ячу в кожному з таймів.

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Так, під завісу першої половини гри орендований у мадридського Реала Серхіо Регілон вдало зіграв на добиванні й відкрив рахунок. А на 86-й хвилині екс-півзахисник Манчестер Сіті Мануель Ноліто змістився з флангу до штрафного майданчика, втік від оборонця й невідпорно пробив у нижній кут.

Отже, 0:2 – поразка Еспаньйола на старті чемпіонату перед рідними вболівальниками. Уже в четвер, 22 серпня, на Корнелья-Ель Прат завітає луганська Зоря для визначення долі путівки в груповий етап Ліги Європи.

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Відеоновини Еспаньйол Еспаньйол Севілья Севілья Іспанія Еспаньйол - Севілья
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