"Нет расизму": Ени Малатьяспор поддержал Озила

Турецкий клуб Йени Малатьяспор выразил поддержку хавбеку Арсенала Месуту Озилу после ухода из сборной Германии.

Йени Малатьяспор перед товарищеским матчем против Газишехира Газиантепа провел акцию поддержки в честь хавбека Месут Озила.

Озил завершил выступления за сборную Германии

Футболисты надели футболки с надписью "Мы с тобой. Нет расизму".

Напомним, футболист сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чем вызвал недовольство президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя.

Позже Озил написал открытое письмо и объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

"Он годами играл дерьмово", – Хёнесс безжалостно раскритиковал оскорбленного Озила