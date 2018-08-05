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"Нет расизму": Ени Малатьяспор поддержал Озила

12:02 46 Читати українською
"Нет расизму": Ени Малатьяспор поддержал Озила
Йени Малатьяспор поддержал Озила / ФК Йени Малатьяспор

Турецкий клуб Йени Малатьяспор выразил поддержку хавбеку Арсенала Месуту Озилу после ухода из сборной Германии.

Йени Малатьяспор перед товарищеским матчем против Газишехира Газиантепа провел акцию поддержки в честь хавбека Месут Озила.

Озил завершил выступления за сборную Германии

Футболисты надели футболки с надписью "Мы с тобой. Нет расизму".

Напомним, футболист сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чем вызвал недовольство президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя.

Позже Озил написал открытое письмо и объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

"Он годами играл дерьмово", – Хёнесс безжалостно раскритиковал оскорбленного Озила

Теги
Турция Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор Месут Озил Месут Озил
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