"Ні расизму": Єні Малатьяспор підтримав Озіла

Іспанія — 10:30 4691
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Лунін проти Ювентуса: мало не травмував К'єлліні та здійснив кілька класних сейвів – відео дій українця
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Міжнародний кубок чемпіонів: Реал з Луніним переграв Ювентус, Мілан на останніх секундах здолав БарселонуСвіт — 08:40 3281
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Челсі – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії 2018Англія — 08:30 933
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Ліверпуль розтрощив Наполі у дебютному матчі АліссонаТовариські матчі — 4 серп 2521
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