"Ні расизму": Єні Малатьяспор підтримав Озіла

Турецький клуб Єні Малатьяспор висловив підтримку хавбеку Арсенала Месуту Озілу після відходу зі збірної Німеччини.

Єні Малатьяспор перед товариським матчем проти Газішехіра Газіантепа провів акцію підтримки на честь хавбека Месута Озіла.

Озіл завершив виступи за збірну Німеччини

Футболісти вдягли футболки з написом "Ми з тобою. Ні расизму".

Нагадаємо, футболіст зробив фото з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, чим викликав незадоволення у президента Німецького футбольного союзу Райнхарда Грінделя.

Пізніше Озіл написав відкритого листа та оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини.

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