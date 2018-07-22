Озил написал открытое письмо из-за критики в его адрес после совместного фото с Эрдоганом

Полузащитник сборной Германии Месут Озил отреагировал на критику в свой адрес за общее фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Футболист в своем Twitter опубликовал письмо, в котором прокомментировал совместное фото с президентом Турции.

"В течение последних нескольких недель у меня было время проанализировать и подумать о событиях, которые недавно состоялись. Хочу поделиться своими размышлениями и чувствами о том, что произошло.

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Как и у многих людей, мои корни берут свое начало более чем в одной стране. И хотя я вырос в Германии, в моей семье есть турецкие корни. У меня два сердца: одно немецкое и одно турецкое. В детстве моя мама научила меня всегда уважать и никогда не забывать то место, откуда я. Эти ценности важны для меня и сейчас.

В мае я встречался с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного и образовательного события. Впервые мы встречались с ним в 2010 году, после того как он вместе с Ангелой Меркель смотрел в Берлине матч между сборными Германии и Турции. С тех пор наши пути часто пересекались.

Я знаю, что наше совместное фото вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Некоторые люди могут обвинить меня во лжи и обмане, это фото не имело никаких политических мотивов.

Как я уже говорил, моя мама никогда не позволяла мне забывать о своей родословной, наследство и семейные традиции. Для меня совместное фото с Эрдоганом не несло никакого политического смысла, не относилось выборов.

Это было проявление уважения лидеру страны моей семьи. Я футболист, а не политик, и наша встреча не была направлена на поддержку любых взглядов. На самом деле мы общались на ту же тему, что и всегда – о футболе, ведь он (Эрдоган) в молодости тоже был футболистом.

Немецкие СМИ изобразили все иначе, однако правда заключается в том, что я не мог не встретиться с президентом Турции. Это было бы неуважением к моим корням, к моим предков, которые гордились тем, кем я стал. Для меня абсолютно неважно, кто занимает пост президента. Важно, что это – президент. Я должен уважать власть страны.

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Это уважение, которое, я уверен, проявляли и Королева Великобритании, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, когда они встретили Эрдогана в Лондоне. Не важно это президент Германии или Турции, мои действия бы не отличались.

Я догадываюсь, что кому-то это может быть трудно понять, ведь во многих странах политический лидер не может рассматриваться отдельно от личности. Но в моем случае все иначе.

Какими бы ни были итоги прошедших выборов, я все равно сделал бы эту фотографию", – написал Озил.

Напомним, в мае этого года Месут Озил и его партнер по национальной команде Илкай Ґюндоґан встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сделали общее фото.

Отметим, Ґюндоґан и Озил имеют турецкие корни, однако выступают в составе сборной Германии.