"Он годами играл дерьмово", – Хёнесс безжалостно раскритиковал оскорбленного Озила

Президент мюнхенской Баварии Ули Хёнесс жестко "проехался" по хавбеку Арсенала Месуту Озилу, который накануне объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

"Я рад, что все это закончилось. Для сборной Германии это хорошие новости. Каждый раз, когда Бавария встречалась с Арсеналом мы атаковали через их слабое место – Озила.

Озил завершил выступления за сборную Германии

Озил годами играет как дерьмо. Последний раз он отбирал мяч у соперника еще до ЧМ-2014, а сейчас скрывается за фотографией с Эрдоганом и обвиняет во всем других. Нужно начать с себя. Хуже всего – 35 миллионов его "фанов" в соцсетях, которых на самом деле не существует. Они могут радоваться разве что каждой точной передачи в его исполнении", – рассказал Хёнесс в комментарии Sport1.de.

Накануне Месут Озил написал открытое письмо из-за критики в свой адрес после совместного фото с Эрдоганом. Турецкого президента критикуют за преследование оппозиции. Ранее звезда Баварии 90-х Штефан Эффенберг заявил, что Озила и Гюндогана нужно выгнать из сборной Германии из-за того, что они не разделяют немецкие ценности.