– Насколько текущая позиция вашей команды далека от того, что вы планировали перед стартом сезона?

– Конечно, хотелось большего в плане результата. Считать это полугодие успешным нет причин. Но все в наших руках и, я считаю, мы можем улучшить наше турнирное положение.

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– Потеря очков в каком матче оставила самые неприятные ощущения?

– Были игры, в которых мы создавали больше, чем соперник. Единственное, что можно сказать, таких игр, в конце концов, накопилось немало. К сожалению, проблемы с реализацией не позволили нам рассчитывать на большее, чем имеем. Но не хочется конкретизировать, потому что результат на протяжении 16-ти туров результативный и справедливый.

– А есть матчи, которые, наоборот, принесли наибольший позитив?

– Все победные, плюс матчи, в которых мы проигрывали по ходу, но удавалось отыграться, где команда демонстрировала характер. Их можно занести в актив.

– У вашей команды в 15 матчах из 16 был не результативный счет. Это определенная стратегия осторожного футбола или что-то другое?

– Это совокупность факторов. Для меня важно найти баланс между обороной и атакой, между игрой в защите и в нападении. Научить защищаться легче, чем научить команду атаковать. Это не только у нас так. В этом полугодии действительно лучше получалась игра в защите. Но акцентировать, что мы сознательно выходили с намерением исключительно защищаться нельзя. Мы играем на победу в каждом матче. Мы достаточно создаем для того, чтобы побеждать. И, да, мы строим командную игру от обороны, но вторая фаза – переходы в атаку плюс реализация моментов, позиционная атака – это то, что требует усиления и требует больше времени, чтобы это наладить, – цитирует Вишняка УПЛ ТБ.

Напомним, на зимнюю паузу Колос ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.

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