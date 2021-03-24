Накануне Фрозиноне попрощался с легендой Милана Сандро Нестой, который оставил команду на 12-м месте в турнирной таблице второго по рангу итальянского дивизиона. Взамен клуб пригласил еще одного чемпиона мира 2006 года.

Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

Новым главным тренером "канареек" стал бывший защитник Ювентуса Фабио Гроссо. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан только до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт Фрозиноне.

К слову, Фабио Гроссо начал тренерскую карьеру в Примавере Ювентуса в 2014 году. Далее он работал в Бари, Вероне, Брешии и швейцарском Сьоне, но особых успехов не достиг.

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